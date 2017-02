Plus d'infos sur le spectacle Au Bout Du Conte à Toulouse

« Compagnie Laurent Deschamps - La tête à Toto » Dans un univers celtique, peuplé de lutins, de fées, de rois et de princesses, ce récit inspiré de la tradition populaire s'attache à respecter la mécanique narrative du conte merveilleux, tout en le traitant astucieusement par le langage, le rythme et une mise en scène originale. Dans ce conte musical humoristique et interactif, la musique, les marionnettes et le jeu théâtral se combinent pour tracer le parcours du lutin Vingtcent qui veut épouser la Princesse Quatr'ine... mais le roi Numéric n'est pas d'accord, la fée calculette va s'en mêler... Un conte mathématico-musical à voir et à écouter à tout âge ... et sans retenue !