Plus d'infos sur le spectacle Chantal Goya les Aventures à Toulouse

SD PRODUCTIONS (L.2-1049349) PRESENTE CE SPECTACLE

... Attachez vos ceintures ! En voiture vers l'Ile au Rocher Enchanté ! “LES AVENTURES FANTASTIQUES DE MARIE-ROSE” est le nouveau spectacle écrit et mis en scène par l'enchanteur des fééries musicales, Jean-Jacques Debout. Une aventure passionnante qui emmènera dans le Vieux Paris les petits et grands enfants à bord de la mythique voiture “Trèfle” jaune de Bécassine. Grâce à un ballon magique qui les fait s'envoler dans les airs, le voyage se poursuit vers l'Ile au Rocher Enchanté, où un mystérieux sorcier marabout sème la terreur. En chemin , ils retrouveront tous leurs personnages préférés : Le Chat Botté, Pandi-Panda, Jeannot Lapin, Le Pélican, Guignol, le drôle de Crocodile Croque Monsieur et feront la connaissance de nouveaux amis au rythme des nouvelles chansons écrites par Jean-Jacques Debout. Reservation P.M.R : 05 61 40 47 66