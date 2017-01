Plus d'infos sur le spectacle Grands Petits Departs à Toulouse

Une grande armoire qui contient beaucoup de destins... 500 ? 1000 ? Décidément une sacrée collection : des petits bouts de vie sur des petits bouts de papier dans des enveloppes et des tiroirs. Quelles existences vont être tirées au sort aujourd'hui ? Celle de Huang, 12 ans, qui part au travail ? Celle d'Aymeric, qui a le même âge et qui va déménager ? Ou encore celle de Julien, qui part pour la grande école sans son lapin ? Ou carrément celle de Elle, 16 ans, qui doit partir pour se marier ? Elles sont deux pour nous raconter ce kaléidoscope de vies chamboulées. A chaque histoire, une valise dévoile décors, costumes, marionnettes, instruments de musique et autres objets insolites. D'émotions en éclats de rires, on plonge tête la première dans l'aventure !