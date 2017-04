Plus d'infos sur le spectacle L'arbre Bleu à Toulouse

« Cie Des Mains Des Pieds Etc...» Avez-vous vu ? Un arbre bleu a poussé au milieu de notre forêt ! Pourquoi n'est-il pas jaune comme nous ? Il est peut-être dangereux Et on ne sait pas ce qu'il veut... Avez-vous vu ? Je suis un arbre bleu, je ne suis pas dangereux Quand j'étais petite graine, Le vent m'a mené jusqu'ici... Et maintenant il chante dans mes feuilles Comme il chante dans les vôtres. Avez-vous vu ? Moi l'escargot, je grimpe sur le tronc de l'arbre bleu. Moi la coccinelle, je me promène sur ses branches. Et moi, l'oiseau je décore mon nid avec ses feuilles. Bleu, c'est comme un nouveau jeu ! Jaune, bleu, ensemble, c'est mieux.... L'arbre bleu est un spectacle qui se présente comme un grand livre d'images. Les pages, faites de tissus colorés et moelleux, s'animent sous les mains de la comédienne-conteuse : L'arbre et les animaux de la forêt deviennent des marionnettes et sortent du livre. Musiques et ritournelles sont au rendez-vous pour accompagner et favoriser la participation des enfants. De et avec Françoise Hérault