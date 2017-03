Plus d'infos sur le spectacle Le Monde De Jeanne à Toulouse

Coup de coeur unanime de l'équipe la saison passée, nous retrouvons avec grand plaisir Le Monde de Jeanne de l'ingénieuse Rift Compagnie. Plongée drôle et déjantée dans l'univers d'une petite fille tellement maladroite qu'il a fallu inventer un mot pour dire combien elle est maladroite, mais aussi tellement débrouillarde que la vie lui ouvre les bras ! Le spectacle navigue entre plusieurs eaux : les eaux troubles et profondes du sujet, les eaux douces et délicates de la poésie et les eaux agitées de l'humour dit joliment Laure Boutaud, metteuse en scène. À travers ses yeux, nous assistons aux joies, angoisses, échecs et réussites de Jeanne. Jeanne dont la maladresse est tellement envahissante qu'on l'appelle même dyspraxie, Jeanne qui nous permet de questionner les notions de différence, de normalité, de tolérance et de marginalité à l'école. Sur scène, quatre généreux·euses interprètes campent alternativement des personnages hauts en couleurs : mère aimante mais démunie ; petit frère poète insouciant ; institutrice sadique, autre institutrice passionnée (et non moins vraisemblable) ; inévitables camarades indélicat·e·s et cruel·le·s ; délirante Madame "en eute"; et l'attachant Monsieur Georges. Le résultat est un spectacle pétillant, qui nous rappelle justement à nous adultes, quel impact nous avons sur leur monde à eux...