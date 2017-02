Plus d'infos sur le spectacle Le Petit Prince à Toulouse

« Cie Les Mille Bras » Un conte intemporel et philosophiqued'après l'oeuvre d'Antoine de Saint-Exupéry. Voici un portrait du monde, des hommes, tels qu'ils peuvent être perçus par des enfants. Ce conte nous amène à réfléchir à ce que l'on veut être. Ce soir, Macora et Léo veulent retrouver les aventures du Petit Prince et ouvrent le livre. Les voilà partis dans une autre dimension : étoiles, planètes, personnages farfelus, autant de choses qui les questionnent, les amusent, les attristent. Léo s'exclame : « Moi je ne veux pas être orgueilleux et seul comme le Roi » « Et moi, je ne veux pas être égoïste comme la Rose » dit Macora. « Alors, on choisit comment on sera quand on sera grands ?! »