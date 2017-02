Plus d'infos sur le spectacle Nasreddine Hodja à Toulouse

« Cie Le Puits Qui Parle » A partir de 7 ans - durée 50min. Un homme, seul, attend, joue, passe le temps, cherche, mais quoi ? Il se rappelle les histoires d'un sage fou amusé de la vie et des travers des hommes. Ce sage aux semelles trouées, c'est Nasredinne Hodja ! Pour lui : à chaque problème il y a une solution et si d'aventure il n'y a aucune solution, eh bien ! Il n'y a plus de problème. En donnant vie à ces histoires, en les manipulant, en s'amusant à les mettre en scène jusqu'à devenir lui même Nasredinne, notre homme va-t-il enfin trouver ce qu'il cherche ? On pourrait prendre sa naïveté apparente pour de la bêtise, mais il s'amuse des situations de la vie. Il a pris la décision d'être heureux. On rit des tours qu'il joue aux puissants, il est la revanche des opprimés. Il prodigue des enseignements tantôt absurdes tantôt ingénieux. Sur le dos de son âne il s'amuse des défauts de l'homme. Laissez-vous entraîner dans les aventures intemporelles de Nasreddine,personnage mythique de la culture orientale, dont l'histoire écrite au treizième siècle est toujours très actuelles. Mise en scène : Valéry Forestier