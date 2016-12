Plus d'infos sur le spectacle Noel Blanc à Toulouse

Le spectacle Noel Blanc a lieu au dans le cadre des Spectacles de noël 2016 à Toulouse.

Spectacle à partir de 1 an.

De 6 mois à 6 ans / Durée 30 min « Cie A cloche-pied » Contes et chansons du temps de Noël Ambiance sonore dans un paysage de neige, Notes cristallines d'un carillon... Bec jaune et plumes noires, Jojo le corbeau rencontre la Dame des Neiges. « Croâ Croâ Croâ, j'ai froid, froâ froâ » « Allez, Monsieur le musicien, à toi de mener la danse ! » Et nous nous réchauffons au rythme de ses chansons... « Croâ Croâ Croâ, Je crois ce que je vois » Jojo découvre un bonhomme de neige, Babouchka la grand-mère russe... O O O Oh ! C h u u u t ! Merveilles !!! « Et tip et tap et tipe tape top, Et cric et crac... » Nous voilà dans l'atelier du Père Noël... De et avec Marie-France et Alain BEL