Plus d'infos sur le spectacle Oups Et Son Doudou Mechant à Toulouse

Oups découvre dans son grenier un doudou tout décati et abandonné. Il s'empresse de le remplumer et décide très vite d'en faire son nouveau doudou. Tout d'abord affectueux, les deux amis deviennent inséparables et partagent jeux, câlins et secrets. Mais voilà que le nouveau venu commence à avoir de sombres idées. Peu à peu, il entraîne Oups à faire des bêtises, de grosses bêtises, parfois même un peu cruelles. Mais pourquoi ce doudou est-il aussi méchant ? La compagnie Les Francs Glaçons adapte avec marionnettes et musique le livre Doudou méchant de l'auteur jeunesse Claude Ponti. On y retrouve intacts l'humour et la tendresse, maîtres mots de l'auteur à succès. La compagnie nous livre fidèlement tout son univers et nous plonge dans ce conte merveilleux plein d'imagination et de dangers... Heureusement, tout est bien qui finit bien.