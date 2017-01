Plus d'infos sur le spectacle Un Opera Pour Blanche Neige à Toulouse

lanche Neige est bien triste. Le jour où son prince viendra n'est pas prêt d'arriver. Heureusement que les sept nains sont là. Bien décidés à dérider Blanche Neige, ils l'encouragent à trouver sa voie/x. Ni une, ni deux, Blanche Neige saute le pas et apprend à chanter de l'opéra ! Un conte décalé, teinté d'humour et de magie qui mêle jeu d'acteurs, marionnettes, chant et musique live. Au cours de son apprentissage, Blanche Neige rencontre les célèbres personnages issus des contes qui ont inspiré les grands compositeurs d'opéra. Et il y en a un paquet ! Cendrillon, la Belle au bois dormant, la petite Sirène... Presque toutes ses semblables y sont passées. Ces rencontres étonnantes sont autant d'occasions de découvrir le répertoire lyrique français en compagnie de Massenet, Bizet, Gounod, Charpentier ou Offenbach.