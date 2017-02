Plus d'infos sur le spectacle Zaza Bizar à Toulouse

Eliza, surnommée « Zaza Bizar », est une enfant rêveuse pour qui le langage reste un objet complexe et inquiétant. Face à une réalité qui ne la comprend pas, Zaza s'évade dans son monde imaginaire, un monde lunaire et mystérieux. La petite fille réinvente le réel et nous invite à la suivre au fil des pages de son journal intime. Un spectacle magique qui mêle théâtre, vidéo et musique. Une reprogrammation qui s'imposait !