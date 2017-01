Plus d'infos sur le spectacle Le Malade Imaginaire à Bruguieres

LE BASCALA (Lic.1-1059396/95) présente Gratuit pour les moins de 2 an(s).

LE MALADE IMAGINAIRECommedia dell'arteMusiques et chants, danses et pantomimes, masques et tréteaux ; un spectacle complet à la fois cruel, tendre et drôle.Argan, un riche bourgeois, se croit atteint de toutes les maladies au grand bonheur des médecins et autres apothicaires qui l'entourent. Pour diminuer sensiblement ses dépenses de santé, notre malade songe à marier sa fille ainée Angélique, qu'il a eu d'un premier mariage, avec un jeune docteur nouvellement promu. Mais sa seconde femme (très jeune) profite de son état de confusion et du pouvoir qu'elle a sur lui pour essayer d'envoyer ses deux belle-filles au couvent et bénéficier ainsi de tout l'héritage. Heureusement Toinette, la servante loyale à la famille, Cléante, l'amoureux d'Angélique, et Béralde, le frère d'Argan, veillent au grain.Renseignement PMR 05 61 82 64 37