Plus d'infos sur le spectacle Un Nouveau Depart à Colomiers

La Mairie de Colomiers présente ce spectacle Gratuit pour les moins de 6 ans.

Une aventure de Noel inattendue et drolatique entre une chef d'entreprise, son ado de fille et un SDF frigorifié. C'est un « conte de fée » d'aujourd'hui. Le soir de Noël, Catherine, fière de sa réussite professionnelle trouve devant sa porte un SDF, Michel, qui ne croit plus en grand-chose. Par provocation envers son ado de fille qui lui crie qu'elle n'a pas de coeur, elle décide d'inviter Michel à partager leur dîner de Noël, loin de se douter que cet homme va bouleverser leur existence. Une pièce d'Antoine Rault Mise en scène de Christophe Lidon Avec Corinne Touzet, Pierre Deny et Fanny Guillot Accès PMR : 05 61 15 22 22