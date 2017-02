Plus d'infos sur le spectacle Le dieu du carnage de Yasmina REZA à Dremil Lafage

Quand théâtre rime avec solidarité

Après « Bonsoir Labège » et les « Moucheurs » de Drémil, c'est la « Troupe du Mardi »* d'Aigrefeuille qui a décidé de se mobiliser pour l'association drémiloise : « Une main tendue un pas vers la Colombie »**.

La section théâtre du foyer rural d'Aigrefeuille , qui vient de monter « Le dieu du carnage » de Yasmina Réza, jouera 2 représentations à Drémil Lafage les 25 et 26 février 2017. Tous les bénéfices seront reversés à « Une main tendue » qui mènent des actions de solidarité auprès de personnes défavorisées en Colombie.

L'histoire : Que se passe-t-il lorsque des gens cultivés et bien élevés tentent de régler à l'amiable un différend concernant leurs enfants? La guerre éclate ! Deux couples campés sur leurs certitudes et leurs codes d'adultes et de parents glissent lentement vers le carnage social et le règlement de compte. Une comédie grinçante avec des dialogues subtils, drôles et caustiques.

Nous vous donnons tous RDV pour passer un moment agréable et solidaire !