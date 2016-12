Plus d'infos sur le spectacle Numero 5 à Mauzac

Le spectacle Numero 5 a lieu dans le cadre de la Soirée Nouvel an Mauzac 2017.

Billet valable jusqu'au 31 juillet 2017 - Réservation indispensable au numéro indiqué sur votre billet - Les vendredis & samedis soirs

La revue « Numéro 5 » est la dernière création du Moulin des Roches de Mauzac, conçue par notre équipe artistique R. Viaud et C. Basselerie. Cette nouvelle revue suis la lignée des anciens spectacles qui ont fait la renommée du cabaret depuis 18 ans dans la France entière. Vous pourrez y retrouver nos chanteuses aux voix d'or et les nouveaux numéros de nos humoristes et magiciens qui vous réservent quelques surprises...Réservation obligatoire au 05.61.56.22.86 (selon disponibilité), hors 24, 31 décembre et 14 février et jours spéciauxDîner spectacle vendredi et samedi à 20h00 (dîner 20h-22h, spectacle 22h-0h)Parking gratuitHeure d'arrivée conseillée pour le dîner : 19h30 MENU "NUMERO 5" (catégorie 1 : 69€) Hors boissonsFoie gras de canard mi cuit et sa confiture de figuesBrochette de Saint Jacques enrobée de sa poitrine fuméePavé de Veau et sa crémeuse au foie gras accompagné de sa pomme Agata et d'une tomate provençaleAssortiment de mignardises (5 pièces)MENU "J'ADORE" (catégorie 2 : 62€) Hors boissonsFoie gras de canard mi cuit et sa confiture de figuesEventail de magret de canard au sel de Guérande accompagné de sa pomme Agata et d'une tomate provençaleDouceur chocolat crème mentholéeMENU "SHALIMAR" (catégorie 3 : 56€) Hors boissons Assiette du Moulin (caprice de foie gras, magret séché, délice de fritons)Pièce du boucher sauce au poivre accompagné de sa pomme Agata et d'une tomate provençaleTarte Tatin et chantillyMENU "L'AIR DU TEMPS" (catégorie 4 : 49€) Hors boissons Carpaccio de saumonPavé de Lieu jaune sauce au Chablis et son risotto aux champignonsTarte d'ananas aux fruits rougesMENU "TRESOR" (catégorie 5 : 46€) Hors boissonsSalade de gésiersConfit de canard accompagné de sa pomme Agata et d'une tomate provençaleOmelette NorvégienneMENU ENFANT "ANGEL" (35€) moins de 12 ans (tarif enfant)Assiette de charcuterie (3 sortes selon le marché)Steack haché Pomme AgataGlace (Vanille - Chocolat)SPECTACLE SEUL 35€Soirée "DECOUVERTE" Spectacle et une consommation par personne (catégorie 6)Soirée "GOURMANDE" Spectacle et un dessert par personne (hors boissons) (catégorie 7)Attention billet non daté Réservation obligatoire au numéro indiqué sur le billet