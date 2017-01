Plus d'infos sur le spectacle Le Malade Imaginaire à Saint Orens de Gameville

"Le Malade imaginaire" de Molière, ou comment l'hypocondrie d'un bon bourgeois, Argan, va contrarier la passion amoureuse de sa fille. Une comédie dont la mise en scène virevoltante a pour objectif de plonger le spectateur dans l'univers absurde d'Argan et d'offrir au public une des plus belles farces de Molière dans une scénographie alliant l'onirisme, le baroque et l'humour. Mise en scèneFrank Biagiotti