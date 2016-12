Plus d'infos sur le spectacle So Good à Saint Orens de Gameville

Le spectacle So Good a lieu dans le cadre de la Soirée Nouvel an Saint Orens de Gameville 2017.

Billet valable jusqu'au 31 juillet 2017 - Réservation indispensable au numéro indiqué sur votre billet - Les vendredis & samedis soirs

Cette nouvelle revue « So Good » s'inscrit résolument dans la nouveauté : les deux créateurs Rodolphe Viaud et Claude Basselerie ont rivalisé d'imagination pour nous offrir des tableaux enlevés, rapides et surtout d'une réelle modernité. Le cabaret est renouvelé, réinventé. Du pur bonheur tout au long de ces deux heures de show. L'originalité du spectacle réside aussi dans la présentation de numéros visuels internationaux. Magie, contorsion, homme fort ou diabolo déclenchent des tonnerres d'applaudissements pour souligner des performances dignes de sportifs de haut niveau : l'excellence est là aussi !Réservation obligatoire au 05.61.56.94.75 (selon disponibilité), hors 24, 31 décembre et 14 février et jours spéciauxDîner spectacle vendredi et samedi à 20h00 (dîner 20h-22h, spectacle 22h-0h)Parking gratuitHeure d'arrivée conseillée pour le dîner : 19h30 MENU "PRESTIGE" (catégorie 1 : 79€) Hors boissonsFoie gras de canard mi cuit sur toast, gelée au LilletBrochette de Saint Jacques et Gambas grilléesFilet de boeuf aux 3 poivresGlacé de nougat de Montélimar au caramelTous les plats sont accompagnés d'un gratin de pomme de terreMENU "SO GOOD" (catégorie 2 : 71€) Hors boissonsFoie gras de canard mi cuit sur toast, gelée au LilletFilet de boeuf aux 3 poivresGlacé de nougat de Montélimar au caramelTous les plats sont accompagnés d'un gratin de pomme de terreMENU "CHIC" (catégorie 3 : 65€) Hors boissons Assiette gourmande (foie gras, terrine de canard, magret séché)Eventail de magret de canard aux fruits rougesDélice au chocolat, crème mentholéeTous les plats sont accompagnés d'un gratin de pomme de terreMENU "NEPTUNE" (catégorie 4 : 58€) Hors boissons Assiette de Saumon fumé, blinis, mesclun de saladePavé de Flétan au Tariquet, Tian de légumesProfiteroles au chocolatTous les plats sont accompagnés d'un gratin de pomme de terreMENU "MOULIN" (catégorie 5 : 54€) Hors boissonsCaprice de volaille au foie grasConfit de canard, compôtée d'orangeEntremet à la framboiseTous les plats sont accompagnés d'un gratin de pomme de terreMENU ENFANT "ANGEL" (35€) moins de 12 ans (tarif enfant)Assiette de charcuterieFilet de poulet, gâteau de pomme de terreEntremet à la framboiseSPECTACLE SEUL 35€Soirée "DECOUVERTE" Spectacle et une consommation par personne (catégorie 6)Soirée "GOURMANDE" Spectacle et un dessert par personne (hors boissons) (catégorie 7)Attention billet non daté Réservation obligatoire au numéro indiqué sur le billet