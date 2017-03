Plus d'infos sur le spectacle A M'En'Donne à Toulouse

Un seul en scène de Fred Menuet et Melissa Billard, interprété par Pat Borg. Mise en scène Gérard Pinter.

Vous avez aimé « Toulousain » et ses acteurs, et vous en vouliez un peu plus...? Bonne nouvelle ! Pat Borg, l'un d'eux, nous offre en avant-première « A m'en donné», un spectacle dans la même veine !

Le sujet :

Pat revient, toujours sous la plume de Mélissa et Fred , pour vous offrir LE guide du parfait Toulousain à la fa?on guide du routard, mais bien plus délirant ! Vous n'êtes pas à l'abri de reconnaître un copain, un voisin, un collègue de boulot, vous-même, au fil des sketchs, chansons, actus, impros et interactions...

« A m'en donné ! », c'est une vision décalée, drôle et contemporaine de notre merveilleuse ville rose !

Réservez vos places de theatre pour : A M'EN'DONNE - CAFE THEATRE DES 3T

Le prix des places est : 21.80 ?

Date : mardi 22 novembre 2016 au jeudi 27 avril 2017

Vous disposez par ailleurs du service e-ticket pour imprimer vos billets à domicile dès la fin de commande pour A M'EN'DONNE.