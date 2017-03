Plus d'infos sur le spectacle Abel Et Bela à Toulouse

Deux comédiens, qui n'en sont apparemment pas à leur première tentative, essaient d'écrire une pièce de théâtre. L'un est enthousiaste, l'autre plus sceptique, mais ils ont l'un et l'autre les idées les plus stéréotypées et les plus stupides sur ce que devrait être une pièce de théâtre et sur ce qui devrait marcher. Ils prévoient même une partouze !...