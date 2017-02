Plus d'infos sur le spectacle Animaux Nocturnes à Toulouse

ANIMAUX NOCTURNES

DE JUAN MAYORGA

COMEDIE DRAMATIQUE

COMPAGNIE DU VENT ET RIEN D'AUTRE

MISE EN SCENE, SCENOGRAPHIE, LUMIERE : Laurent Pérez

AVEC : Elsa Sanchez, Alexandra Noyau, Juan Alvarez, Bruno Belon

Publié sous le titre « Les Insomniaques » Éditions Les Solitaires Intempestifs - Traduction : Yves Lebeau

Le renard sait quantité de choses, le hérisson n'en sait qu'une, mais d'importance.

Deux ombres se croisent chaque matin dans l'escalier, elles échangent un salut mécanique, pas davantage, jusqu'au jour où le petit invite le grand à fêter la nouvelle loi sur l'immigration. Où l'on découvre alors que le grand est un immigré en situation irrégulière. Et les ennuis, évidemment, de commencer pour lui... Car le petit exige du grand une disponibilité absolue pour prix de son silence. La relation de voisinage bascule alors dans une étrange relation maître-esclave, faite de confidences et de menus services. La domination, le chantage et le secret s'incrustent dans leurs vies cependant que leurs femmes, la petite et la grande sont attirées par des individus mystérieux.

Une chose se confirme peu à peu, la vie des petits et des grands est en train de craquer. Et pas qu'un peu.

Tous ces « animaux nocturnes » se croisent, se cherchent, se trouvent et se perdent comme dans un thriller : ils ont l'air inoffensifs mais la nuit ils peuvent se montrer redoutables.

DU 21 AU 25 FEVRIER 2017

HORAIRES : 20h30

1h20 | A partir de 12 ans | SOUS LE PAVE

Crédit photo : jfLdelibes

Tarifs de 6€ à 10€

Site web : http://www.theatredupave.org/

Infos réservation :