Plus d'infos sur le spectacle Arlequin Poli Par L'amour à Toulouse

La fée doit épouser l'enchanteur Merlin mais, croisant Arlequin profondément endormi, elle tombe immédiatement amoureuse de ce dernier et l'enlève dans son sommeil. À son réveil la fée découvreun personnage balourd et niais, obnubilé par son estomac. Qu'à cela ne tienne, il est trop mignon ! Et la fée tente par tous les moyens de l'éveiller aux choses de l'esprit et de se faire aimer de lui.