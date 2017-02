Plus d'infos sur le spectacle Audrey Vernon à Toulouse

Pour ceux qui doutent de la poésie des pages saumon du Figaro et ceux qui la goûtent, pour ceux qui ont compris qu'il y a davantage de bénéfices à épouser un milliardaire plutôt qu'à travailler pour lui ou acheter ses produits, pour tous ceux-là, Audrey Vernon détaille, lors de son enterrement de vie de jeune fille, la mécanique du monde mondialisé. Evidemment drôle mais aussi très renseigné, sur la liste de Forbes, le CAC 40, les riches et les pauvres... Par une jeune humoriste frondeuse et heureuse.