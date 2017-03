Plus d'infos sur le spectacle Avanti à Toulouse

BLEU CITRON(L.2-1059423&3-1059424) ET PASCAL LEGROS PRODUCTIONS PRESENTENT CE SPECTACLE

Avanti ! Comédie romantique et jubilatoire, entraîne sous le soleil de Rome, Georges, un businessman américain et Alison, une jolie comédienne anglaise, sur les traces de leurs parents. Et, par la grâce de Baldo, un lutin diabolique, qui incarne à lui seul le charme et l'humour italien, ils découvriront une façon d'aimer pour le moins anticonformiste.PMR : 0562734477