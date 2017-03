Plus d'infos sur le spectacle Bérénice à Toulouse

Extrait de la préface de Jean Racine pour Bérénice : Ce n'est point une nécessité qu'il y ait du sang et des morts dans une tragédie ; il suffit que l'action en soit grande et que tout s'y ressente de cette tristesse majestueuse qui fait tout le plaisir de la tragédie. Il y avait longtemps que je voulais essayer si je pourrais faire une tragédie avec cette simplicité d'action qui a été si fort du goût des anciens. Car c'est un des premiers préceptes qu'ils nous ont laissés : « Que ce que vous ferez, dit Horace, soit toujours simple et ne soit qu'un ». « Que ce que vous ferez soit toujours simple et ne soit qu'un. » L'alexandrin de Racine reste sans doute le plus beau, le plus fragile, le plus cristallin, le plus épuré, le plus simple aussi. Une partition à une voix donc, celle de Racine, pour six personnages en quête d'acteur. S'effacer derrière le long poème, en montrer les articulations, les mouvements, les axes. Dire et dire encore le vers dans sa structure, sa forme, sa sonorité et c'est tout. Presque tout. Se laisser gagner peut-être, sans doute, parfois, par ce que ça raconte, mais garder si l'on peut la distance, l'élégance. Evoquer, narrer, respecter, partager avec l'auditeur, le spectateur, le confident, l'ami.