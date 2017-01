Plus d'infos sur le spectacle Cabaret La Venus à Toulouse

Le spectacle Cabaret La Venus a lieu dans le cadre de la Soirée Nouvel an Toulouse 2017.

BILLET VALABLE 6 MOIS A PARTIR DE LA DATE D'ACHAT HORS 24, 31/12 ET 14/02 RESERVATION OBLIGATOIRE AU 05.61.62.38.85

Billet valable 6 mois à partir de la date d'achat. Hors 24, 31 décembre et 14 février. - Réservation impérative au 05.61.62.38.85Le cabaret "La Vénus" vous accueille à partir de 20 heures sous le signe de la joie et de la bonne humeur.Dîner à 20hDéjeuner à 12hCabaret la Vénus Dîner Spectacle à Toulouse Le plus avant-gardiste et prestigieux cabaret toulousain vous présente sa toute nouvelle revue Music-hall ! Dans un tout nouveau concept de soirée féerique et spectaculaire, LA VENUS vous attend pour passer la plus belle soirée de votre vie !!Sur le thème jamais abouti du féminin TENTATION est une succession de tableaux étincelants, étonnants, impertinents et glamour à souhait. A votre tour, venez vivre une soirée d'exception dans le plus prestigieux des cabarets de votre région !!Féerie, magie, strass, paillettes, effets spéciaux surprenants, nouveaux costumes, nouveaux décors sont au rendez-vous dans ce tout nouveau spectacle.Séduction, humour, interactivité, nos 10 artistes de talent vous entraineront dans un spectacle incroyable durant près de 2 heures.Se faisant force à présent de qualité, LA VENUS est un tout nouveau lieu unique et magique qui n'attend plus que vous pour des soirées de rêve et de fête inoubliables dans une toute nouvelle salle somptueuse pouvant accueillir jusqu'à 350 personnes avec parking privé.Formule Diamant (Catégorie 1: 74 €)Duo de foie gras confiture de cerises,petit verre de moelleux*****Saumon fumé et terrine de poissonCrème de ciboulette Ou ½ homard, Saumon fumé et terrine de poisson, crême ciboulette(Suppl. 12€ sur place)*****Filet de boeuf Sauce RoquefortGratin dauphinois Fagot d'haricot vert*****Panaché de dessertsCrème AnglaiseFormule Platine (Catégorie 2 : 58€)Saumon fumé et terrine de poissonCrème ciboulette*****Pavé de saumon en papilloteDuo de légumesou 1/2 Homard grillé au beurre à l'ailet crevettes aïoli (Suppl. 7,80€ sur place)*****Craquant au chocolatCrème AnglaiseFormule Or (Catégorie 3 : 56 €)Salade gourmande au foie grasCaviar PETROVSKAYA 10 grUn excellent rapport qualité prix. Origine : Etats-Unis.(suppl. 23,00 € sur place)*****Magret de canard forestierDuo de légumes*****Craquant au chocolatCrème AnglaiseFormule Argent (Catégorie 4 : 47€)Salade, gésiers, noix, jambonToast foie gras (Suppl. 2,30€ sur place)*****Confit de volailleDuo de légumes*****Tarte NormandeCrème Anglaise