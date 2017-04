Plus d'infos sur le spectacle Combat à Toulouse

COMBAT

DE GILLES GRANOUILLET

THEATRE CONTEMPORAIN

COMPAGNIE LA PART MANQUANTE

MISE EN SCENE : Alain Daffos

AVEC : Muriel Benazeraf, Olivier Jeannelle, Sylvie Maury et Jean Stéphane

Création Lumière : Didier Glibert

Univers Sonore : Aline Loustalot

Si tu savais à quel point il n'y a plus rien ici ! La gare, l'abattoir, la prison. Ce n'est même plus une banlieue, c'est un triangle et nous dedans. Ne reviens pas t'y perdre.

Combat est un thriller qui nous parle de l'amour infini d'un frère pour sa soeur.

C'est le parcours d'un homme qui cherche un souffle en endossant une faute qui n'est pas la sienne.

Donner sa vie par amour, un choix qui nous apparait déraisonnable mais qui s'appuie sur une argumentation solide : comme toutes les vies ne se valent pas, sauver la plus belle, c'est donner un sens aux plus modestes.

Gilles Granouillet

L'auteur nous emporte sans compassion dans le travers de l'âme humaine, explorant les rapports humains dans une écriture à la fois poétique et crue.

DU 18 AU 22 AVRIL 2017

HORAIRES : 20h30

Séance scolaire (14h) sur demande

1h15 | A partir de 15 ans | GRANDE SALLE

Soutiens : DRAC Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées, Conseil Régional Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées, Grenier Maurice Sarrazin. Demandes en cours : Mairie de Toulouse, Conseil Départemental de la Haute-Garonne. Résidence de création : Théâtre des Mazades, Maison des Jeunes et de la Culture de Rodez

Photo libre de droit : N.Sharpner

Tarifs de 4€ à 18€

Site web : http://www.theatredupave.org/

Infos réservation :