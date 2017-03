Plus d'infos sur le spectacle Confessions D'un Petit P(Ê)Écheur à Toulouse

Attention One Psy show !

Tout, tout, tout, vous saurez tout sur le... psychique !

Claude Maillet, pédopsychiatre et psychanalyste réputé, va s'en donner à coeur joie pour révéler tous ses petits secrets... et les nôtres ! Il va se donner en spectacle pour notre plus grand bonheur.

Si tu ne vas pas à Claude Maillet, Claude Maillet ira à toi !

Plutôt que d'attendre que vous ayez besoin d'un psy, le psy a choisi de se faire entendre.

Confessions sans concession ! Stéphane Batlle.