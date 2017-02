Plus d'infos sur le spectacle Et si Billie Holiday était une s à Toulouse

Entre deux swings, Billie Holiday se mêle aux sirènes et aux femmes des eaux. De chanteuses à chanteuses elles jouent, joutent et se découvrent en 7 standards de jazz, 7 histoires de sirènes et 7 bribes de vie. Une histoire de femme, de ségrégation, d'esclavage et d'espoirs