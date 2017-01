Plus d'infos sur le spectacle Je Suis Elles à Toulouse

Je n'ai pas choisi mon héritage. Je le porte avec dignité. Notre maîtresse de cérémonie est funambule, fantôme d'Olympe de Gouges poursuivant son combat pour le droit des femmes. Depuis son fil d'équilibriste, elle marche, saute et danse ; elle offre une tribune à trois femmes. Leur terre d'accueil est celle de la Déclaration Universelle des Droits de la Femme et de la Citoyenne. Toutes vivent ensemble, ici. Elles habitent le même immeuble. Là sur la place du village. Elle écoute leurs histoires. De quoi ont-elles souffert ? Auprès de qui se sont-elles construites ? La guerre, la pauvreté, la dictature, l'exil, la peur... l'espoir et le rire aussi. Et peut-être sous leurs fenêtres, dehors, discret et respectueux, un homme écoute...