Plus d'infos sur le spectacle Julien Courbet à Toulouse

Bonne nouvelle, il est tombé dedans et plus personne ne pourra l'en sortir !! Il est trop heureux sur scène et son bonheur est communicatif...! Après avoir créé son premier one man show au 3T, l'avoir joué 300 fois en tournée mais aussi à la Cigale à Paris, et avoir réuni près d'un million de téléspectateurs sur D8 en direct d'un camping, Julien Courbet revient avec un tout nouveau spectacle 100% inédit !!