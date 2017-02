Plus d'infos sur le spectacle L'Etudiante et Monsieur Henri à Toulouse

Une magnifique pièce drôle et émouvante...

Des petits arrangements en famille... Une comédie aussi bien grinçante que touchante sur la famille et ses petites contrariétés.

A 78 ans, Monsieur Henri, veuf, vit seul dans son appartement Parisien.

Le septuagénaire particulièrement bougon et solitaire refuse catégoriquement tout placement en maison de retraite. Il est alors contraint par son fils de louer une chambre de son appartement à une étudiante, Constance 21 ans, jolie demoiselle pleine de fraîcheur, aux faibles moyens et en plein échec scolaire. Loin de tomber sous son charme, Monsieur Henry va se servir de Constance pour créer un véritable chaos familial : son but, se débarrasser de sa belle-fille qu'il ne supporte pas.

... Une « famille » un peu bancale, mais qui nous paraît familière car chaque personnage se retrouve confronté à ses frustrations, ses insuffisances et ses failles, souvent douloureusement. Leurs sentiments sont ainsi décrits avec une plume aiguisée et portés par des dialogues ciselés.

Une comédie décapante sur les ingérences familiales et ses conséquences que ce soit à 20 ans, 40 ans ou presque 80, qui se veut aussi profonde que touchante et drôle !

Terriblement familial et mordant,

Un petit monde attachant qu'on n'a plus du tout envie de quitter !

Tout Public

Durée : 1h30

Palmarès du théâtre 2013 : Coup de coeur « théâtre privé »

