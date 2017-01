Plus d'infos sur le spectacle L'homme Est Le Seul Animal Qui... à Toulouse

Alexandre Vialatte a écrit tout au long de sa carrière des centaines et des centaines de chroniques, notamment pour le journal "La montagne", dans un style absolument inimitable. On y parle de tout, de rien. Si, de l'homme. Personne mieux que Vialatte ne décrit l'homme. C'est drôle, c'est tendre, déroutant, décalé et finalement bourré de poésie. Deux comédiens. Un Alexandre et un Vialatte. A moins que ce ne soit l'inverse. Deux olibrius pour tenter de cerner les contours du bonhomme, deux farfelus au pays de Vialatte, de ses chroniques. Autant vous dire que ce pays-là est vaste, l'aventure promet d'être étonnante.