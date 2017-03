Plus d'infos sur le spectacle La Fille Qui Sent Le Tabac à Toulouse

De ce que nous étions, nous devons conserver seulement ce que nous devenons, ce que nous allons encore devenir et continuer. L'histoire est une fresque qui laisse la place à l'imaginaire de chacun et nous attrape au détour d'une phrase nous renvoyant à un présent immédiat. Le trajet d'une vie, avec ses bonheurs et ses heurts, le chemin de tout un chacun qui, étapes après étapes se construit, tombe et rebondi, chute, se relève, aspire à la paix et à la jouissance. L'histoire d'une résilience. Une ode à la vie et à la liberté. Après 18 années de travail d'artiste en tant que comédienne et metteur en scène, Cécile Carles nous livre ici son 1er récit théâtral qui paraît avoir été écrit comme on laisse échapper une flèche de son arc pour atteindre la cible en plein coeur.