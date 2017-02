Plus d'infos sur le spectacle La Méningite Des Poireaux à Toulouse

Frédéric Naud boucle sa seconde trilogie dont voici le petit dernier. Trois spectacles pour interroger les normes mentales, regarder avec des yeux neufs celles ou ceux que nous considérons comme « fous » ou « folles », celles et ceux qui ne rentrent pas dans les cases et finalement faire éclater nos préjugés dans un grand éclat de rire ou d'étonnement. Le pari de Frédéric Naud était risqué, d'aucun disait, totalement fou. Le résultat est un miracle de théâtre et d'intelligence collective. Toutes les belles idées sont des idées folles. Le spectacle mêle les textes issus du journal interne de l'Hôpital de Saint-Alban, les textes de médecins psychiatres et les récits chevaleresques et biographiques de la vie de feu Dr Tosquelles. Ils sont deux pour faire entendre la vie sanchopanchesque de ce psychiatre qui a permis ce journal en guise de médicament et qui nous offre un regard à l'envers de la folie à l'endroit d'aujourd'hui.