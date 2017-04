Plus d'infos sur le spectacle La Venus : Offre Bon Cadeau à Toulouse

Offre bon cadeau

A l' occasion de l'anniversaire du Cabaret

Repas-spectacle & soirée dansante / Vénus 49 ?

A l'occasion de l'anniversaire du Cabaret nous vous proposons un menu gourmand avec coupe de champagne au moment du dessert.

Plaisir d'offrir pour un anniversaire, un départ à la retraite ou toute autre occasion :

Le Cabaret La vénus vous propose en échange de votre billet, un bon cadeau personnalisable (sans indication de prix) accompagné d'une plaquette de présentation. Votre bon cadeau « Vénus » sera valable 6 mois à compter de la date de délivrance.

Placement 2ième catégorie compris.

Formule repas-spectacle « Vénus » à 49 ? avec placement compris

Duo de foie gras confiture de cerises noires

Petit verre de moelleux

Terrine de saumon Atlantique.

Mousse de ciboulette

Pavé de boeuf fa?on Rossini

Gratin dauphinois

Duo de dessert avec une coupe de champagne

Dans un tout nouveau concept de soirée féerique, la Vénus vous attend pour passer la plus belle soirée.

Le plus avant-gardiste et prestigieux cabaret toulousain vous présente sa revue Music-hall TENTATION.

Sur le thème jamais abouti du féminin TENTATION est une succession de tableaux étincelants, étonnants, impertinents et glamour à souhait. A votre tour, venez vivre une soirée d'exception dans le plus prestigieux des cabarets de votre région !!

Féerie, magie, strass, paillettes, effets spéciaux surprenants, nouveaux costumes, nouveaux décors sont au rendez-vous dans ce tout nouveau spectacle.

Séduction, humour, interactivité, nos 10 artistes de talent vous entraineront dans un spectacle incroyable durant près de 2 heures.

Se faisant force à présent de qualité, LA VENUS est un lieu unique et magique qui n'attend plus que vous pour des soirées de rêve et de fête inoubliables dans une salle somptueuse pouvant accueillir jusqu'à 350 personnes avec parking privé.

Le cabaret La Vénus vous accueille à partir de :

20 heures ou 12 h sous le signe de la joie et de la bonne humeur.

Billet valable 6 mois à partir de la date d'achat. Hors 24, 31 décembre et 14 février. - Réservation impérative au 05.61.62.38.85

Le prix des places est : 49.00 ?

Date : vendredi 7 avril 2017 au samedi 8 juillet 2017

Vous disposez par ailleurs du service e-ticket pour imprimer vos billets à domicile dès la fin de commande pour LA VENUS : OFFRE BON CADEAU.