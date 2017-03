Plus d'infos sur le spectacle Le Comte De Bouderbala 2 à Toulouse

LES FOUS RIRES DE TOULOUSE ! & ALHAMBRA (3-1045335) présente en accord avec JFB PRODUCTION ce spectacle

Impossible de ne pas connaître Le Comte de Bouderbala alias Sami Ameziane, qui fait partie de la dream team du stand up. Son premier spectacle qui a cartonné dans toutes les salles de l'Hexagone, a ait rire plus d'un million de spectateurs ! A 36 ans, le jeune dyonisien a déjà plusieurs vies derrière lui : l'ancien joueur international de basket-ball a écumé les comedy clubs new-yorkais vant de revenir en France dribbler avec les mots et les maux. Son tout nouveau spectacle parle des thèmes qui lui tiennent à coeur. Il sagit en fait du décryptage de notre société et de son actualité par leprisme de son regard. LES FOUS RIRES DE TOULOUSE ! PMR : 0972 392 999