Le spectacle Le Kalinka a lieu dans le cadre de la Soirée Nouvel an Toulouse 2017.

Valable jusqu'au 30 décembre 2016. Les vendredis & samedis à 20h30. (hors 24,25 & 31/12). Réservation impérative au 05.61.42.28.72.

Le Kalinka, un cabaret autrement…



Situé au cœur de Toulouse, dans le quartier de Saint-Cyprien, le plus petit Cabaret de la ville rose est un lieu hors du temps. Depuis sa création en septembre 2002, il vous fait promesse de (re)découvrir le Cabaret comme vous ne l’avez jamais vu : loin des strass et paillettes qu’on lui connaît habituellement.



Chaque vendredi et chaque samedi à 21h, le Cabaret vous propose une soirée diner-spectacle autour du spectacle « Métamorphe 3 ».

3ème opus de la série, « Métamorphe 3» vous propose encore plus de numéros visuels, d'acrobaties et d'aériens. Un peu coquin et légèrement irrévérencieux, ce spectacle c’est également d’innombrables changements de costumes, toujours à la vitesse de l’éclair.

Ce spectacle est le fruit d’une vision différente du cabaret, moderne et revisité, sans oublier une touche d’humour à l’occasion de numéros rigolos et autres parodies.





Gourmand, Gourmet, Prestige, le Kalinka vous propose différentes formules à partir de 45€.

Chacune comprend le repas, le spectacle et la soirée dansante.





Formule Prestige : cat 1 : 60€

Amuse-bouche et Foie gras maison

Entrée : Gambas flambées

Plat : Pièce de bœuf aux champignons sauvages ou Dos de cabillaud à la provençale

Fromage

Dessert : Moelleux au chocolat ou sorbet ou dessert du jour





Formule Gourmet : cat 2 : 52€

Entrée : Terrine du jour ou Pressé de crevettes

Plat : Magret de canard poêlé et ses petits légumes ou Dos de cabillaud et ses petits légumes

Fromage

Dessert : Moelleux au chocolat ou sorbet ou dessert du jour





Formule Gourmand : cat 3 : 45€

Entrée : Salade paysanne ou méli mélo de la mer

Plat : Cuisse de canard confite et ses petits légumes ou Darne de saumon et ses petits légumes

Dessert : Moelleux au chocolat ou sorbet ou dessert du jour