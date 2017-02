Plus d'infos sur le spectacle Le Road Movie Du Taureau Bleu à Toulouse

Frédéric Naud boucle sa seconde trilogie. Trois spectacles pour interroger les normes mentales, regarder avec des yeux neufs celles ou ceux que nous considérons comme « fous » ou « folles », celles et ceux qui ne rentrent pas dans les cases et finalement faire éclater nos préjugés dans un grand éclat de rire ou d'étonnement. Le pari de Frédéric Naud était risqué, d'aucun disait, totalement fou. Le résultat est un miracle de théâtre et d'intelligence collective. Toutes les belles idées sont des idées folles. Un matin au collège, Sonia se plante devant Cédric et lui demande si c'est vrai que sa tante est handicapée mentale. Il s'évanouit. S'ensuit un road-movie à bord du minibus du foyer Arc-en-ciel avec sa tante et ses copains... On sort de cette aventure avec des images plein les rétines, des odeurs de forêt au nez et l'envie de piquer un minibus pour prendre la route et rouler, rouler...