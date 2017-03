Plus d'infos sur le spectacle Les Bonobos à Toulouse

Comédie à 6 personnages de Laurent Baffie. Mise en scène Gérard Pinter.

Les Bonobos enflamment les 3T pour la troisième saison ! C'est un énorme succès qu'il faut voir si ce n'est pas encore fait... !!

Le sujet : C'est l'histoire de trois potes qui se connaissent depuis l'enfance. Alex l'aveugle, Dani le sourd et Benjamin le muet. Si nos personnages ressemblent beaucoup aux 3 singes de la sagesse, leur irrésistible envie de copuler les range définitivement dans la catégorie des Bonobos ! Mais comment faire pour avoir une sexualité non tarifée quand on est handicapé ? La solution est simple... Il suffit de ne plus être handicapé !