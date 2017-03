Plus d'infos sur le spectacle Les Poissons Ne Se Posent à Toulouse

Les Poissons ne se posent pas de questions... est la dernière création de Julie Pichavant. D'abord un fait divers : le corps d'une femme asiatique retrouvé sur la plage de la Pointe aux oies (Pas de Calais), vêtue d'une combinaison de natation. Elle avait plié dessous des vêtements secs, emporté des produits énergisants et portait une boussole autour du cou... Sans doute une clandestine qui tentait de traverser la Manche à la nage. Après Syndrome Marilyn et RIP Rest In Peace, Julie Pichavant s'est emparée de cette tragédie pour écrire son dernier texte : Les Poissons ne se posent pas de questions... Il évoque le drame de l'exil à travers le regard d'une femme européenne, confrontée à un fait divers qui bouleverse le sens de sa vie. Chaque individu noue par son destin un lien avec le destin humain en général. Gilles Deleuze pensait qu'il existe un cri philosophique, que ces cris philosophiques sont comme les cris des poissons. « Si vous n'entendez pas le cri des poissons, vous ne savez pas ce que c'est que la vie » Comment donner à entendre ce cri