Plus d'infos sur le spectacle Noir/lumiere Dom Juan à Toulouse

Nous voyagerons deux semaines avec Molière, la cie Les Vagabonds, Tartuffe et Dom Juan. Les versions de Francis Azéma sont épurées, condensées. Trois (excellent·e·s) comédien·ne·s, peu de décors et de costumes, et un souci absolu du texte, du mot, du regard, du geste juste. L'occasion de (re)découvrir ces monuments un peu comme quand on visite la chapelle Sixtine quand tous les touristes sont partis, parce qu'on connaît le guide : avec gourmandise et décontraction.