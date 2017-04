Plus d'infos sur le spectacle Pourquoi L'Horizon à Toulouse

Pourquoi l'horizon ne suit pas la barre tordue du balcon est un divertissement poétique avec chansons diverses, lanterne magique et emballages variés, à l'usage des gens de 8 à 88 ans et demi (les autres non). Une fameuse équipe qui s'agite dans l'ombre avec des mots, des objets, des gels, des liquides et de la lumière, et nous télétransporte d'univers. Pourtant, ça parle de nous, tous, de la vie de la voisine qui est madame Toulmonde, du monde qui nous entoure, nous émeut ou nous aliène. Les images se mêlent à la lecture, réalisées en direct sur trois rétroprojecteurs, ravalant l'informatique au rang de vieillerie obsolète. On retrouve l'évidence « enfantine » que le monde voudrait nous faire oublier : qu'un bout d'emballage plastique destiné à la poubelle peut facilement devenir support de magie, que souffler dans l'eau avec une paille peut créer des tempêtes, qu'il suffit d'un aimant pour faire une tragédie. Pourtant aucune naïveté dans ce monde impitoyable où nous jouons à nous étonner et nous faire peur, rire ou rester bouche bée, nous scotcher comme au papier tue-mouches, avec quatre cervelles ajustées, huit mains qui manipulent, et un texte découpé en tronçons toujours susceptibles de nous péter à la gueule. On vous aura prévenu.