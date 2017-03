Plus d'infos sur le spectacle Salut Salon à Toulouse

ENCORE UN TOUR(L.2-1062844 &3-1062845) PRESENTE CE SPECTACLE

Angelika Bachmann, violon Iris Siegfried, violon et chant Anne-Monika von Twardowski, piano Sonja Lena Schmid, violoncelle A chaque concert donné par ce quatuor de musiciennes originaires d'Allemagne, le public se lève, conquis par leur manière peu classique d'interpréter le répertoire classique : brillantes virtuoses, elles s'attaquent aux partitions les plus techniques avec une poésie et un humour irrésistible, prenant tous les risques avec une décontraction qui laisse pantois pour nous offrir un show qui repousse les frontières traditionnelles du classique. C'est drôle, inattendu, décoiffant et terriblement séduisant. Une « battle » dans un concert classique...fallait oser ! Et ces acrobates de la grande musique osent et réussissent avec brio ! Durée : 2h Réservations PMR : 05.62.73.44.77