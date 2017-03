Plus d'infos sur le spectacle Souriez S'il Vous Plait à Toulouse

Avec un regard sans concession sur la société et une humanité infinie, l'auteure évoque son parcours de vie : de l'enfant mal aimée exilée trop tôt des Caraïbes vers la froide Angleterre, [...] jusqu'à la femme déterminée qui trouvera sa vérité et sa consolation ultime dans les mots. Ne pas cesser de secouer son propre coeur quoiqu'il puisse nous en coûter. « L'écriture de Jean Rhys détaillée et contemplative, se révèle drôle dans ses anecdotes troublantes jusqu'à ses fulgurances sur la solitude, le sexe et l‘argent, l'écriture, et la mort certaine. La nouvelliste et romancière serait à rapprocher d'autres femmes de cette époque, Virginia Woolf ou l'américaine Dorothy Parker pour ne citer qu'elles. » Marc Vionnet - Le Clou dans la planche