SOURIEZ S'IL VOUS PLAIT

DE JEAN RHYS

THEATRE

AN-NA CIE

MISE EN SCENE : Nathalie Nauzes

AVEC : Nathalie Andrès

Adaptation : Nathalie Andrès et Nathalie Nauzes

Création Lumière : Didier Glibert

Costumes : Cédric Tirado et Clément Robert

Avec un regard sans concession sur la société et une humanité infinie, l'auteure évoque son parcours de vie : de l'enfant mal aimée exilée trop tôt des Caraïbes vers la froide Angleterre, [...] jusqu'à la femme déterminée qui trouvera sa vérité et sa consolation ultime dans les mots.

Ne pas cesser de secouer son propre coeur quoiqu'il puisse nous en coûter.

« L'écriture de Jean Rhys détaillée et contemplative, se révèle drôle dans ses anecdotes troublantes jusqu'à ses fulgurances sur la solitude, le sexe et l'argent, l'écriture, et la mort certaine. La nouvelliste et romancière serait à rapprocher d'autres femmes de cette époque, Virginia Woolf ou l'américaine Dorothy Parker pour ne citer qu'elles. »

Marc Vionnet - Le Clou dans la planche

DU 28 MARS AU 1ER AVRIL 2017

HORAIRES : 20h30

1h20 | A partir de 18 ans | SOUS LE PAVE

Soutiens : Conseil Régional Languedoc-Roussillon-Midi Pyrénées, Conseil Départemental de la Haute-Garonne, Mairie de Toulouse

Crédit photo : Marc Vionnet - Le Clou dans la planche

Tarifs de 4€ à 18€

Site web : http://www.theatredupave.org/

