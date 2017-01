Plus d'infos sur le spectacle Un Crime Farpait à Toulouse

Une comédie improvisée et participative de et avec Karen Moreau, Boris Petitou et Laurent Berthier.

Une comédie policière entièrement improvisée et interactive avec le public. C'est à partir de vos propositions que les acteurs doivent improviser toute l'histoire...C'est unique, et c'est au 3T !

L'histoire :

Un horrible crime vient d'être commis. Mais qui est la victime ? Où a-t-elle été retrouvée ? Comment, et pourquoi ?

C'est à vous d'en décider, et c'est bien là tout le plaisir et la magie de l'improvisation !