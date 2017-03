Plus d'infos sur le spectacle Un Fil à La Patte à Toulouse

Deux ouvreurs accueillent et placent les spectateurs. Enfin le rideau s'ouvre sur... sur rien. En lieu et place d'un décor majestueux, le public découvre, médusé, deux pauvres malles abandonnées sur scène. Une lettre leur apprendra que tous les comédiens du Grenier de Toulouse ont quitté le projet. Dans un acte désespéré, un des ouvreurs force son collègue à jouer les acteurs de circonstance pour « montrer » au public ce qu'il a vu des répétitions. Et de « fil » en aiguille, ils vont, presque malgré eux, interpréter tous les personnages de cette folle comédie.

Après une tournée de plus de 200 dates à travers la France, notre Fil à la patte pose à nouveau ses valises à Toulouse pour 15 jours de représentations.

Le prix des places est compris entre : 10.80 et 20.80 ?

Date : mardi 14 mars 2017 au samedi 25 mars 2017

