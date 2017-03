Plus d'infos sur le spectacle Vincent Dedienne à Toulouse

BLEU CITRON(2-1059423-3-1059424) ET RUQ SPECTACLES PRESENTENT ce spectacle.

Ce jeune acteur au parcours classique réconcilie théâtre et one-man-show en livrant avec " S'il se passe quelque chose" un autoportrait à la fois drôle et sensible. Le mot de l'Artiste :?" S'il se passe quelque chose, c'est un spectacle. C'est aussi un peu comme un pot-au-feu...Mais ça ressemble quand même plus à un spectacle ! "Disons que ça ressemble à un spectacle qui me ressemblerait. J'ai choisi les meilleurs morceaux de moi (la partie tendre !), je les ai cuisinés pour vous et maintenant je vous invite à ma table, pour me goûter. S'il se passe quelque chose, ça ne se mange pas mais presque... Réservez ! (Si vous n'aimez pas, je vous ferai une salade). » Un seul en scène écrit par Vincent Dedienne, Juliette Chaigneau, Mélanie Le Moine et François Rollin. Mis en scène par Juliette Chaigneau et François Rollin Lumières : Anne Coudret / Décors : Lucie Joliot PRM : 0562734477