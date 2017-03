Plus d'infos sur le spectacle Zeles ! à Toulouse

Zélés ! est un cabaret[.]com, un spectacle multiforme qui prend sa source et son inspiration dans les réseaux sociaux. C'est un zapping théâtral, un pas de deux à tous, un patchwork scénique, un voyage organisé artistique, un magazine local et culturel, un e-cabaret international, une lecture chorégraphique, une réflexion à partager. Pour lier le tout : l'humour sert de matrice, de liant de peinture, de but autant que de moyen. Il est le filtre qui teinte tout ce qui passe devant nos sens, qui révèle le drôle, le bizarre, l'inhabituel.