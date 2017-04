Plus d'infos sur le spectacle Frida à Tournefeuille

Du mercredi au samedi à 20h30, le dimanche à 16h.

Ce spectacle est un hommage à l'artiste peintre mexicaine Frida Kahlo, dont le combat de vie à travers la peinture a fasciné et a laissé derrière lui force et espoir. Grand paradoxe, puisque sa vie de souffrance s'est achevée à l'âge de 47 ans, dans un grand épuisement, avec ses mots :

« J'espère que la sortie sera joyeuse et j'espère ne jamais revenir. »

Frida, fiancée à la mort et amoureuse de la vie.

Femme émancipée et dans une totale dépendance affective.

D'une extrême féminité et d'une masculinité troublante. D'un grand manque de confiance en elle et d'un narcissisme pathologique.

Frida ou la multiplicité d'un être.

Nous nous retrouvons tous dans le miroir obsédant de Frida Kahlo, dans l'image forte et inébranlable qu'elle s'est bâtie pour tenter de déjouer son immense fragilité et son inadaptation au monde. Un spectacle qui nous raconte comment, en faisant de son chemin de croix un tour de piste flamboyant, Frida Kahlo a planté dans nos coeurs un hymne à la vie, comme on plante un drapeau.

Joué et mis en scène par Céline Bernat

Coachée par Lena Coen

Lumière : Guillaume Herrmann

Son : Fabrice Naud

Costume : Isabelle Moser

Corset : Sophie Lafont

Poupée : Peggy Van Reeth

Bord de scène à l'issue de la représentation : jeudi 6 avril

Navette gratuite : Toulouse / Tournefeuille A/R vendredi 7 avril (plus d'infos sur www.grenierdetoulouse.fr)

Site web : http://www.grenierdetoulouse.fr

Infos réservation :

Réservation par Internet : www.guichetnet.fr/tournefeuille (billetterie spectacles). Paiement immédiat et sécurisé. Pour toute place achetée à tarif réduit, un justificatif sera demandé à l'entrée du spectacle. La vente des places en ligne sera clôturée 2h avant la représentation. Réservation au guichet : - à la Billetterie-spectacles du Service Culturel, 3 Impasse Max Baylac, 31170 Tournefeuille : mardi et jeudi de 14h à 18h, mercredi et vendredi de 9h à 12h45 et de 14h à 18h. - à L'Escale : 1h avant le début de chaque représentation, uniquement pour la représentation qui suit. Réservation par correspondance : Service Culturel / Billetterie - Mairie - BP 80104 - 31170 Tournefeuille (joindre le règlement par chèque bancaire à l'ordre du TRÉSOR PUBLIC et préciser le spectacle, la date et le nombre de places demandées).